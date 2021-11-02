Source: Russia Federal Space

#РГАНТД#НПК СПП02.11.2021 23:04

РГАНТД принял участие в конференции предприятий ракетно-космической отрасли

Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации имени Г.С. Титова (ГИКЦ) является научно-исследовательской организацией и испытательным полигоном Министерства обороны. Он представляет собой уникальный высокотехнологичный комплекс наземных средств управления космическими аппаратами, расположенными по всей территории Российской Федерации от Калининграда до Камчатки.

Конференция проходила в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (г. Кубинка). На пленарном заседании конференции с докладами выступили представители предприятий космической отрасли:

Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») — о перспективах развития базовых услуг системы «ГЛОНАСС»;

НПК «СПП» — об этапах развития технологий баллистико-навигационного обеспечения космических систем;

ВНИИФТРИ — о развитие космического комплекса системы «ГЛОНАСС»;

РФЯЦ-ВНИИЭФ — о перспективах развития системы специального контроля в интересах РОСАТОМА и Минобороны России;

Экспертно-аналитический центр Минобрнауки РФ — о системе поддержки принятия решений для ракетно-космической отрасли;

РИРВ — о требованиях к точностным характеристикам методов сравнений БШВ перспективных космических аппаратов;

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского — о принципах ситуационного управления многоспутниковыми орбитальными группировками перспективных космических аппаратов на основе малых космических аппаратов.

Конференцию приветствовали космонавты Роскосмоса, находящиеся в данный момент на борту Международной космической станции: Петр Дубров и Антон Шкаплеров. Конференция продолжила работу в секциях. Фотодокументы о работе конференции поступят на хранение в РГАНТД.

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