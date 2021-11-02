Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#РКЦ Прогресс#Космодромы#Байконур#Союз МС-20#ЭП-2002.11.2021 13:47

Продолжается подготовка ракеты-носителя под запуск корабля «Союз МС-20»

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 31 космодрома Байконур продолжается активная подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а». В начале декабря 2021 года она выведет на околоземную орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-20» с экипажем 20-й экспедиции посещения.

В настоящее время проведен внешний осмотр блоков носителя, стыковка отсеков 1А и 2А центрального блока, его электрические проверки, а также пневмоиспытания двух боков блоков — «В» и «Г». Технологические операции выполняются специалистами Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космического центра «Прогресс» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур. В составе основного экипажа — космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин (командир), японский предприниматель Юсаку Маэзава и его помощник Йозо Хирано. В дублирующий экипаж вошли космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и участник космического полета из Японии Щун Огисо.

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