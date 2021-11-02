Перепись на портале Госуслуги.ру продлена до 14 ноября

Source: Russian Federation State Statistics Service

Жители России получили дополнительную неделю, чтобы самостоятельно заполнить электронный переписной лист Всероссийской переписи населения, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

«Всего ко 2 ноября переписались 63% населения страны. Каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения – порядка 20 миллионов человек — заполнили переписной лист самостоятельно на портале Госуслуг. С введением во всех субъектах Российской Федерации ограничительных мер популярность этого способа возросла. Поэтому мы решили продлить срок переписи на Едином портале государственных услуг», – отметил Павел Смелов.

Ранее самостоятельную перепись на Госуслуги.ру планировалось завершить 8 ноября, а до 14 ноября переписывать население только с помощью переписчиков.

Росстат предложил продлить сроки проведения переписи на Госуслугах на совещании у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Андрея Белоусова.

Участники совещания поддержали предложение Росстата. Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Он поручил Росстату и Минцифры России обеспечить возможность заполнения анкеты на Госуслугах до 14 ноября.

Делать акцент на дистанционных технологиях и поощрять онлайн-перепись сегодня также рекомендует всем странам Статотдел ООН.

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