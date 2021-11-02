Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#История03.11.2021 00:05

Первая собака в космосе

64 года назад, 3 ноября 1957 года, был выполнен запуск второго искусственного спутника Земли. На его борту находилась собака Лайка, которая стала первым живым существом, выведенным на околоземную орбиту.

«Кандидат в космонавты» был найден буквально за двенадцать дней до пуска ракеты. В последний момент выбор ученых пал именно на собаку, а не на других млекопитающих, и собаку взяли из приюта для домашних животных. Породистых псов решили не брать, так как они менее приспособлены к сложным условиям.

Кроме Лайки, на звание первой собаки-космонавта претендовали Альбина, уже дважды летавшая на ракетах, и Муха — новичок, как и Лайка. Альбину, послужившую науке, исследователи пожалели, а Муху из-за небольшой кривизны лап, которая бы плохо смотрелась на фотографиях, использовали как «технологическую собаку» — проверяли на ней работу аппаратуры перед стартом.

Подготовку начали практически сразу после старта космической эры — запуска первого искусственного спутника Земли. Задумка с полетом животного в специальном космическом аппарате стала закреплением успеха Советского Союза в целом и в космической отрасли в частности.

Конструировали аппарат буквально «на ходу», сразу воплощая идеи в жизнь. Лайка тоже проходила особую подготовку. К сожалению, все понимали: это будет полет в один конец. В кабине спутника находился аппарат для кормления и устройство регенерации воздуха, рассчитанное на семь суток. Возвращение Лайки на Землю конструкцией не предусматривалось.

Во время взлета на собаку обрушились колоссальные перегрузки. Ее вдавило внутрь контейнера, но она смогла перенести нагрузки. Лайка погибла от перегрева после четырех витков вокруг Земли, но её полёт доказал, что живое существо может пережить запуск на орбиту и состояние невесомости. Это позволило ученым и конструкторам приступить к подготовке космического полета корабля с человеком на борту.

Лайка стала героем, погибшим во имя науки. Фотографии героического животного сегодня есть в каждом музее космонавтики и в огромном количестве книг о космосе, её именем были названы различные продукты повседневного пользования, в её честь также были выпущены открытки и марки. 11 апреля 2008 года в Москве на Петровско-Разумовской аллее на территории Института военной медицины, где готовился космический эксперимент, был установлен памятник Лайке.

Лайка навсегда осталась в истории изучения космического пространства.

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