Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#Памятная дата02.11.2021 05:30

Первая основная экспедиция на МКС

21 год назад, 2 ноября 2000 года, Международная космическая станция начала свою работу в пилотируемом режиме. Транспортный пилотируемый корабль «Союз ТМ-31» с экипажем первой долгосрочной экспедиции пристыковался к служебному модулю «Звезда». В состав экипажа МКС-1 входили российские космонавты Юрий Гидзенко, Сергей Крикалёв и американский астронавт Уильям Шепард.

31 октября 2000 года космический корабль «Союз ТМ-31» отправился на МКС с «Гагаринского старта», той же стартовой площадки с космодрома Байконур, с которой в 1961 году стартовал Юрий Гагарин. Утром 2 ноября корабль пристыковался к МКС. Сближение корабля со станцией проводилось по схеме, которая использовалась при полетах на станцию «Мир». Спустя 90 минут после стыковки люк был открыт, и экипаж экспедиции МКС-1 впервые ступил на борт МКС.

Прибыв на МКС, космонавты осуществили расконсервацию, дооснащение, запуск и настройку систем модулей «Звезда», «Юнити» и «Заря» и установили связь с Центрами управления полетами в городах Королёве и Хьюстоне. В течение четырех месяцев было выполнено 143 сеанса геофизических, медико-биологических и технических исследований и экспериментов. Кроме этого, экипаж МКС-1 обеспечил стыковки с грузовыми кораблями «Прогресс М1-4» (ноябрь 2000 г.), «Прогресс М-44» (февраль 2001 г.) и американскими шаттлами Endeavour (декабрь 2000 г.), Atlantis (февраль 2001 г.), Discovery (март 2001 г.) и их разгрузку. В феврале 2001 года также осуществлена интеграция лабораторного модуля «Дестини» в состав МКС.

21 марта 2001 года с американским космическим шаттлом «Дискавери», который доставил на МКС экипаж второй экспедиции, команда первой долгосрочной миссии вернулась на Землю. Местом посадки стал Космический центр имени Дж. Ф. Кеннеди, штат Флорида, США.

С созданием МКС появилась возможность выполнения научных экспериментов в уникальных условиях микрогравитации, в вакууме и под воздействием космических излучений. Основные области исследований — биология, физика и материаловедение.

За 21 год работы длительных миссий на МКС изменилась и сама станция, и значительно глубже стали познания человека в фундаментальных науках, в сфере практического применения навыков жизни и работы людей в невесомости, в условиях радиации и безвоздушного пространства. Основной итог МКС — уникальный опыт международного сотрудничества, поддержки и взаимовыручки; строительства и эксплуатации на околоземной орбите крупного инженерного сооружения, имеющего первостепенное значение для будущего всего человечества.

MIL OSI