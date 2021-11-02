Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Лавочкина#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Главкосмос#OneWeb#Космодромы#Байконур02.11.2021 17:54

На Байконуре началась пусковая кампания OneWeb миссии 37

На космодроме Байконур начались работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb в рамках миссии № 37. В монтажно-испытательном корпусе площадки № 31 проводится штатная подготовка разгонного блока «Фрегат» производства Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

В соответствии с графиком проведены сборка схемы, пневмовакуумные и электрические испытания. В работах приняли участие специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос) и НПО Лавочкина.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами OneWeb намечен на конец декабря со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур. Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке планеты. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой.

Первые шесть спутников OneWeb отправились в космос с космодрома в Гвианском космическом центре на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года были выведены 34 аппарата, 21 марта — еще столько же. Впервые с Восточного OneWeb запустили в середине декабря 2020 года — тогда были выведены 36 аппаратов. Затем запуски с нового российского космодрома состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая, 1 июля и 14 октября 2021 года, с Байконура — 22 августа и 14 сентября 2021 года.

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