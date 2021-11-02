К 75-летию отечественного хоккея выпущена транспортная карта лимитированной серии

Source: Russia Ministry of Sport

Федерация хоккея России и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы приготовили для москвичей и гостей столицы прекрасный сувенир: в кассах Московского метрополитена началась продажа транспортных карт «Тройка» лимитированной серии, посвящённой 75-летию отечественного хоккея.

На карте изображены легендарные мастера, на протяжении многих лет защищавшие цвета ведущих московских клубов: армеец Владислав Третьяк, спартаковец Александр Якушев и динамовец Александр Мальцев, многократные олимпийские чемпионы и чемпионы мира в составе сборной СССР.

Карта «Тройка» лимитированной серии станет замечательным подарком для истинных поклонников хоккея и позволит надолго сохранить память о славном юбилее одного из самых популярных и успешных видов спорта в стране.

Со 2 ноября карта доступна в кассах Московского метрополитена на станциях «Автозаводская», «Динамо», ЦСКА, «Пушкинская», «Комсомольская» (кольцевая и радиальная), «Спортивная». Тираж карт ограничен.

По информации Федерации хоккея России

Пресс-служба Минспорта России

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