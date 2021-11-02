Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#МКС#МКС-6602.11.2021 15:57

Космонавты Роскосмоса — участники Всероссийской переписи населения 2021

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, работающие в данный момент на борту Международной космической станции, приняли участие во Всероссийской переписи населения. Российские члены экипажа 66-й длительной экспедиции ответили на вопросы представителя Росстата, для чего в Центр управления полетами ЦНИИмаш (г. Королёв, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») был организован сеанс связи.

Они обратились также ко всем жителям России с призывом поучаствовать в этом важном для страны событии, уточнив, что теперь это можно сделать в том числе на Интернет-портале государственных услуг Российской Федерации.

«Богатство России — это, прежде всего, наши люди, а перепись — это своего рода моментальный снимок всего населения нашей Родины. Это возможность увидеть страну во всем ее прекрасном культурном, этническом и языковом многообразии», — отметил космонавт Роскосмоса Пётр Дубров.

Россия — единственная в мире страна, в которой переписывают находящихся на околоземной орбите космонавтов. В первый раз данные космонавтов были собраны в ходе переписи населения 2002 года. Тогда в ней приняли участие космонавты Валерий Корзун, Сергей Трещев и Фёдор Юрчихин.

Всероссийская перепись населения — мероприятие, которое проводится на всей территории Российской Федерации по единой государственной статистической методологии в целях полученияобобщённых демографических, экономических и социальных сведений. Основной этап проведения переписи проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

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