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#НПО Энергомаш#ОКБ Факел#ИСРД#НПО Лавочкина02.11.2021 11:34

В КБ «Факел» состоялся День качества на предприятии ИСРД

В Опытном конструкторском бюро «Факел» (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») состоялся «День качества на предприятии ИСРД» под председательством генерального директора НПО Энергомаш Игоря Арбузова. Совещание проходило в режиме видеоконференцсвязи с НПО Энергомаш и одним из потребителей продукции ОКБ Факел — Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина.

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора — директор по качеству НПО Энергомаш Денис Фофанов сообщил о хорошей динамике предприятия по вопросам улучшения качества.

«Предыдущий День качества ИСРД был первым для ОКБ „Факел“. Предприятию было дано полгода на выполнение решений предыдущего совещания. Все решения были выполнены», — отметил он.

Главным контролером НПО Лавочкина Русланом Дашкиным также была дана высокая оценка продукции, поставляемой ОКБ «Факел», и уровню взаимодействия специалистов предприятий.

Руководители и специалисты ОКБ «Факел» и НПО Энергомаш обсудили состояние качества выпускаемой продукции и технологической дисциплины, результаты планового и оперативного авторских надзоров, выводы аудита СМК, проведенного отделом аудиторов НПО Энергомаш в ОКБ «Факел», а также проблемные вопросы, требующие рассмотрения на отраслевом уровне.

В завершение совещания генеральный директор НПО Энергомаш поручил руководству ОКБ «Факел» до конца ноября текущего года разработать и представить комплексный план мероприятий по актуализации технологических процессов, провести работы по увеличению результативности авторского надзора и повышению культуры производства.

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