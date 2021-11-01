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#НПО Энергомаш#МГУ01.11.2021 13:46

Специалисты НПО Энергомаш участвуют в создании научно-образовательного портала «Знания»

Специалисты Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») включены в разработку научно-отраслевого модуля «Энергетика, машиностроение, техника» научно-образовательного портала «Знания», который станет современной электронной энциклопедией, вобравшей в себя только верифицированные знания, а также их взаимосвязи и источники.

В середине октября 2021 года в Фундаментальной библиотеке Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова состоялось первое заседание научно-редакционной коллегии портала «Знания». В её состав входят крупнейшие российские ученые, которые сформируют контент портала. Научно-редакционная коллегия объединяет почти 350 специалистов в 20 отраслевых модулях, которые, в общей сложности, представляют более 400 научных направлений, а общая численность авторского коллектива составляет около 2000 человек.

Накануне заседания научно-редакционной коллегии прошла серия отраслевых заседаний, посвященных созданию научно-образовательного портала «Знания». Главный специалист сектора математического моделирования и диагностики НПО Энергомаш, доктор технических наук Давид Мартиросов принял участие в заседании научно-отраслевого модуля «Энергетика, машиностроение, техника», которое прошло под председательством ректора МАИ Михаила Погосяна. В ходе заседания были обсуждены цели, задачи и организация работ, а также составлена дорожная карта проекта. Одним из членов модуля по направлению «Техника» станет генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов.

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