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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#WorldSkills Hi-Tech01.11.2021 21:47

Сотрудник Протон-ПМ победил в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021

Начальник бюро литейной оснастки отдела главного металлурга компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») Антон Овчинников завоевал золотую медаль VIII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2021 в компетенции «Литейное производство». На первенстве он представлял Госкорпорацию «Роскосмос». Антон показал результат в 727 баллов, оставив позади трёх соперников из Госкорпорации «Ростех». Чемпионат прошёл с 25 по 29 октября 2021 года в городе Екатеринбурге.

Антон Овчинников окончил Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова по специальности «технология машиностроения», бакалавриат Пермского национального исследовательского политехнического университета («технологические машины и оборудование»), магистратуру вуза («литейное производство»). Карьеру на Протон-ПМ начал в 2013 году в качестве технолога литейного цеха. Подготовку к чемпионату WorldSkills Hi-Tech 2021 прошёл в рамках учебно-методических сборов Роскосмоса, которые Госкорпорация организовала в сентябре.

Антон Овчинников, начальник бюро литейной оснастки Протон-ПМ: «На чемпионате столкнулся с серьёзной конкуренцией. Моими соперниками стали специалисты с «Вертолётов России» и КАМАЗа — предприятия, где очень сильное литейное производство. Для них литьё в разовые песчаные формы — профиль работы, у нас этот метод не так широко используется. Пришлось вникнуть, разобраться. В первый день не успел сделать последний кейс, расстроился, но эксперт смог меня подбодрить и настроить на работу. Собрался и в следующие два дня выполнял задания быстрее всех. Впервые попав на чемпионат, мы завоевали золото. Без моего наставника, нашего центра литейных компетенций и предприятия, которое даёт нам возможность расти, этой победы бы не было.

Экспертом-компатриотом в компетенции «Литейное производство» выступил главный металлург предприятия Алексей Шумков. По его словам, на стороне соперников был опыт участия во внутренних чемпионатах и, как следствие, знание специфики заданий.

«Теперь и у нас такой опыт есть, — отмечает главный металлург. — Подобные первенства — это подходящая площадка для обмена опытом и развития компетенций наших сотрудников. Особенно это важно для молодёжи, которая, соревнуясь, видит, где можно усилить работу, какие навыки усовершенствовать. Участвуя в чемпионатах, мы также популяризируем наше направление, создаём условия, чтобы ребята шли к нам».

Оператор станков Центра дуального образования (ЦДО) Анастасия Колобова заняла седьмое место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». Отлично выполнив первый модуль, она допустила ошибку во время второго, что не позволило девушке повторить свой успех на отраслевом первенстве — там Анастасия стала первой. Ассистировала участнице оператор станков ЦДО Анастасия Башкирцева — победительница WorldSkills Hi-Tech 2019. Коллега девушек по ЦДО Владислав Ширяев, выступающий в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», меньше балла уступил бронзовому призёру первенства, который также представлял Роскосмос.

Как подчёркивает руководитель ЦДО Антон Пономарёв, такие чемпионаты не всегда получается выиграть с первого раза, особенно это касается таких традиционных компетенций, как токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ.

«Участники готовятся не один год, нарабатывая опыт и оттачивая мастерство, поэтому не исключено, что Анастасия и Влад, которые только в этом году окончили авиатехникум и начали выступать на первенствах WorldSkills, в следующий раз покажут более высокий результат», — говорит Антон Пономарёв.

WorldSkills Hi-Tech — самые масштабные соревнования профессионального мастерства среди специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет. Они проходят в Екатеринбурге с 2014 года. В этом году участниками чемпионата стали 500 профессионалов из 42 команд, которые соревновались в 39 компетенциях. Госкорпорация «Роскосмос» заняла первое место в общекомандном медальном зачёте.

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