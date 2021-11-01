Совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК

Source: President of Russia – Kremlin

Тема первого совещания – вопросы развития Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота России.

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Начало совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы начинаем очередную серию совещаний, посвящённых технологическому развитию и оснащению Вооружённых Сил.

Состав участников у нас традиционный – это руководство Министерства обороны, ведущих организаций ОПК, и такой формат, как уже мы с вами неоднократно констатировали, позволяет на регулярной основе всесторонне анализировать состояние обороноспособности России и, если требуется, своевременно корректировать, обновлять планы по модернизации армии и флота, по совершенствованию работы предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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Сегодня, прежде всего, рассмотрим комплекс вопросов, связанных с укреплением Воздушно-космических сил. Это одна из самых мощных, высокотехнологичных и манёвренных составляющих современной российской армии. От их боеготовности, технической оснащённости напрямую зависит надёжная защита России от воздушно-космического нападения, поддержание стратегического паритета.

А мы с вами знаем и знаем это хорошо, что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток «сломать» этот паритет, в том числе с помощью развёртывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать.

В связи с этим отмечу, что за последние годы возможности российских Вооружённых Сил в сфере воздушно-космической обороны заметно возросли. Так, чётко и эффективно действует система предупреждения о ракетном нападении. Оба её компонента – орбитальная группировка спутников и наземные РЛС [радиолокационные станции] – гарантированно выявляют пуски баллистических ракет, своевременно определяют их параметры и оповещают центры боевого управления войск.

В рамках госпрограммы вооружения за последние четыре года поставлено 25 зенитных ракетных комплексов С-400 и свыше 70 современных истребителей, модернизировано более 20 комплексов С-300 и 90 летательных аппаратов. В результате существенно повысилась эффективность прикрытия важнейших военной и промышленной инфраструктуры.

Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. Этого требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полётов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Чёрного морей кораблей альянса с управляемым ракетным оружием. Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашёл в Чёрное море – можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны. Есть и планы, известные всем, США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу.

Поэтому в соответствии с ранее принятыми решениями в ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец или первые серийные образцы новейшей зенитной ракетной системы С-500. В целом же существующие темпы перевооружения войск ПВО–ПРО позволят на рубеже 2025–2027 годов довести здесь долю современного оружия и техники не менее чем до 80 процентов.

При этом особое внимание следует уделять развитию централизованной системы управления воздушно-космической обороной, интеграции в единое информационное пространство подсистем разведки и предупреждения воздушно-космического нападения, развёртыванию перспективных космических средств. Обновлённая система ВКО должна обнаруживать на больших дальностях гиперзвуковые и баллистические цели всех типов, а затем быть способной уничтожать их на всей траектории полёта.

Кроме того, предприятиям ОПК необходимо нарастить темпы разработки современного вооружения для воздушно-космической обороны, в сжатые сроки наладить их серийное производство с использованием отечественной элементной базы. Я хотел бы сегодня услышать подробные доклады о том, как продвигается работа по всем этим направлениям, какие есть проблемы и что мы должны скорректировать в ближайшее время, чтобы безусловно выполнять все наши планы.

Ещё одна крайне важная задача – это оснащение современной техникой и вооружением Военно-Морского Флота России.

За последние четыре года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, девять береговых ракетных комплексов, десять летательных аппаратов. Последовательно выполняется программа модернизации флота. В целом к 2027 году уровень его оснащённости современными образцами вооружения должен превысить 70 процентов.

Завершается создание корабельных ударных группировок, действующих в ближней морской зоне. Решения, принятые в том числе в ходе сочинских совещаний, позволили перейти к наращиванию строительства кораблей дальней морской и океанской зон. Сейчас их строится и модернизируется более 30, в том числе нового класса – универсальные десантные корабли.

Работа по обновлению флота имеет для России принципиальное, стратегическое, государственное значение, потому регулярно мы с вами участвуем в закладке новых кораблей – надводных, подводных, так будем делать и дальше.

Добавлю, что корабли и суда Военно-Морского Флота постоянно участвуют в дальних морских походах, решают учебно-боевые задачи и обеспечивают демонстрацию флага в значимых для России океанских и морских зонах, тогда как, напомню, в 2000-х годах, в начале 2000-х, такие походы были эпизодическими, если не сказать единичными.

Повторю, необходимо активно продолжать курс на техническое переоснащение флота. На какие принципиальные моменты хотел бы здесь обратить ваше внимание.

Первое. При строительстве новых кораблей следует активнее внедрять перспективные технологии, агрегаты, материалы – это, собственно, и так понятно, тем не менее скажу об этом. Это позволит улучшить тактико-технические характеристики кораблей и подводных лодок, а также даст возможность применять новые виды вооружения.

Второе. Учитывая наращивание состава военно-морских сил иностранных государств за счёт поставок современных атомных подводных лодок, авианесущих и ударных кораблей, беспилотных кораблей нам нужно более высокими темпами развивать морскую авиацию, прежде всего за счёт оснащения ВМФ перспективными летательными аппаратами и авиационными средствами поражения, масштабной модернизации имеющихся систем. Хотел бы сегодня услышать также, что предпринимается для решения этой задачи.

И, прежде чем мы перейдём к вопросам повестки дня, я прошу отдельно – коротко, но всё-таки отдельно – проинформировать меня о том, как идёт процесс вакцинации личного состава Вооружённых Сил. Мы с Министром [обороны] недавно об этом говорили, и я просил его подготовить этот доклад – короткий, но, тем не менее, я хочу это сегодня услышать.

Пожалуйста.

Продолжение следует.

MIL OSI