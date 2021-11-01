Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Республика Зимбабве01.11.2021 16:00

Рабочая встреча с представителями Республики Зимбабве

В понедельник, 1 ноября 2021 года, в городе Москве состоялись переговоры заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Олега Фролова с заместителем министра высшего и дополнительного образования, инноваций, науки и технологического развития Республики Зимбабве Реймора Мачингурой и исполняющим обязанности директора Национального геопространственного и космического агентства Зимбабве (ЗИНГСА) Пианосом Гвеме.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы российско-зимбабвийского сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли из космоса и подготовки кадров для космической отрасли. Итогом встречи стало подписание совместного Меморандума о взаимопонимании между Госкорпорацией «Роскосмос» и ЗИНГСА о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

В ходе визита в Москву делегация Республики Зимбабве также посетит с ознакомительным визитом предприятия российской ракетно-космической промышленности: Научный центр оперативного мониторинга Земли «Российские космические системы», Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина и Центр управления полётами «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения».

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