Source: Russia Federal Space

#Агат#РКС#РК-Цифра01.11.2021 19:49

Организация «Агат» провела отраслевое мероприятие по вопросу реализации проекта «Единая сеть передачи данных»

Работники блока цифровой трансформации Организации «Агат» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели отраслевое онлайн-мероприятие на тему представления результатов опытной эксплуатации программно-технологической системы «Единая сеть передачи данных» (ПТС СПД) и перспектив её применения в ракетно-космической промышленности.

Цель мероприятия — обсудить текущее состояние Системы с партнёрами, обозначить перспективы дальнейшего развития и применения ПТС СПД. В мероприятии приняли участие около 100 экспертов, среди которых докладчиками выступили:

Российские космические системы (входит в Роскосмос) с докладом «Перспективы предоставления облачных сервисов предприятиям ракетно-космической отрасли»;

РК-Цифра (отраслевой IT-интегратор Роскосмоса) с докладом «Организация сервисов Госкорпорации „Роскосмос“ через ПТС СПД. Статистика по организациям отрасли»;

Ростелеком с докладом «Ростелеком — надежный партнер на пути цифровой трансформации».

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