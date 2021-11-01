Source: Russia Federal Space
#Агат#РКС#РК-Цифра01.11.2021 19:49
Организация «Агат» провела отраслевое мероприятие по вопросу реализации проекта «Единая сеть передачи данных»
Работники блока цифровой трансформации Организации «Агат» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели отраслевое онлайн-мероприятие на тему представления результатов опытной эксплуатации программно-технологической системы «Единая сеть передачи данных» (ПТС СПД) и перспектив её применения в ракетно-космической промышленности.
Цель мероприятия — обсудить текущее состояние Системы с партнёрами, обозначить перспективы дальнейшего развития и применения ПТС СПД. В мероприятии приняли участие около 100 экспертов, среди которых докладчиками выступили:
Российские космические системы (входит в Роскосмос) с докладом «Перспективы предоставления облачных сервисов предприятиям ракетно-космической отрасли»;
РК-Цифра (отраслевой IT-интегратор Роскосмоса) с докладом «Организация сервисов Госкорпорации „Роскосмос“ через ПТС СПД. Статистика по организациям отрасли»;
Ростелеком с докладом «Ростелеком — надежный партнер на пути цифровой трансформации».