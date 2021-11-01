Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Байконур#Байтерек#Союз-501.11.2021 15:42

На космодроме Байконур обсудили вопросы по созданию КРК «Байтерек»

Объекты космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур с рабочим визитом посетил президент группы компаний «Базис» Александр Белович. В ходе поездки совместно со специалистами Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») представители обеих компаний обсудили вопросы развертывания проектных и строительных работ по созданию наземной космической инфраструктуры для подготовки ракеты-носителя «Союз-5».

Разработка проектно-сметной документации специалистами ТОО «Bazis Engeneering» (проектный институт группы компаний «Базис», исполнителя работ по проекту с казахстанской стороны) уже ведется. В ближайшее время на космодром прибудет группа специалистов для проведения изыскательских и обмерных работ.

Проект «Байтерек» предполагает глубокую модернизацию имеющихся на космодроме Байконур объектов наземной космической инфраструктуры ракетно-космического комплекса «Зенит-М» для подготовки и пуска новейшей отечественной ракеты «Союз-5». Отличительными особенностями нового комплекса являются его экологичность, повышенная грузоподъемность и рыночная привлекательность.

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