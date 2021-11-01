Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Памятная дата#Орбитальные группировки02.11.2021 00:05

Начало космического телевизионного вещания

54 года назад, 2 ноября 1967 года, состоялся первый пробный сеанс спутниковой связи с Владивостоком: через спутник «Молния-1» был передан сигнал центрального телевидения из «Останкино». Именно эта дата считается началом космического телевизионного вещания.

СССР стал первой страной, которая положила начало развитию непосредственного телевизионного вещания и использованию спутников на высокоэллиптической орбите для связи и вещания. В 1965 году начали действовать высокоэллиптические спутники связи серии «Молния», а в 1976 году был запущен первый в мире геостационарный спутник непосредственного телевизионного вещания «Экран-М».

Работы по созданию спутников серии «Молния» начались в ОКБ-1 (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в 1961 году в кооперации со специалистами других конструкторских бюро и институтов. Главным конструктором проектов космических систем связи «Молния-1» (1962 г.), а также последующих «Молния-2» (1965 г.), «Корунд» (1969 г.), «Кулон» (1973 г.) был заместитель генерального директора по науке МНИИРС, М.Р. Капланов.

Спутник «Молния-1» была запущен 23 апреля 1965 года. Первоначально ставилась задача создания с помощью космического аппарата «Молния-1» экспериментальной линии дальней радиосвязи между Москвой и Владивостоком. В то же время на базе спутников связи типа «Молния-1» в будущем планировалось создание эксплуатационной системы радиосвязи на всей территории Советского Союза и со странами северного полушария. Такая система в сочетании с местными радиорелейными линиями могла бы обеспечить передачу телевизионных программ Центрального телевидения во все основные районы СССР.

Платформа состояла из цилиндрического гермоотсека со служебной и ретрансляционной аппаратурой, на котором крепились шесть откидывающихся панелей солнечных батарей, двигательная установка коррекции, имеющая форму усеченного конуса, антенны, внешние радиаторы системы терморегулирования, исполнительные органы и баллоны с запасами азота системы ориентации. Корпус спутника ориентировался продольной осью на Солнце, а антенны, установленные на выносной штанге, независимо наводились на Землю.

Поскольку не все население СССР имело доступ к центральному телевидению страны, возникла необходимость в строительстве коллективной приемной сети «Орбита». Параметры системы были впечатляющими: наземные параболические антенны достигали в диаметре 12 метров, а их фокусное расстояние — 3-х, вес алюминиевой «тарелки» составлял почти 30 тонн. «Орбита» базировалась на спутниковой системе «Молния-1», ретрансляторы которой по мощности превосходили зарубежные аналоги в несколько раз.

В 1967 году первые 20 станций были введены в эксплуатацию, и удалённые районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Средней Азии получили возможность смотреть Центральное телевидение. Формирование первой программы проходило в Москве, а четыре её дубля в зависимости от часовых поясов в записи транслировались в соответствующих областях страны. Позже количество приемных станций стало 69. Благодаря «Орбите» к началу 1968 года количество зрителей центрального телевидения выросло на 20 млн человек.

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