Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#Экспресс-АМУ3#Экспресс-АМУ701.11.2021 12:02

Завершена заправка космического аппарата «Экспресс-АМУ3»

На Байконуре успешно завершились операции по заправке космического аппарата «Экспресс-АМУ3» компонентами топлива и сжатыми газами. В субботу, 30 октября 2021 года, он был транспортирован на заправочно-нейтрализационную станцию площадки № 91А космодрома.

В настоящее время специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели заключительные операции по заправке «Экспресс-АМУ3». В соответствии с графиком аппарат будет доставлен в монтажно-испытательный корпус площадки № 92А для проведения работ по измерению сопротивления бортовых шин и проверке целостности нагревателей, а также технического осмотра механического устройства солнечных батарей.

Спутники серии «Экспресс» изготавливаются по заказу российского оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» в интересах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Эти космические аппараты предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории России, обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» запланирован в декабре текущего года со стартового комплекса площадки № 200 космодрома Байконур.

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