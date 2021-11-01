Добыча и поставки газа: итоги за 10 месяцев

Source: Gazprom in Russian

Сообщение для СМИ

1 ноября 2021, 15:00

За январь-октябрь 2021 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 422,6 млрд куб. м газа. Это на 15,8% (на 57,7 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок компания нарастила на 17,2% (на 28,8 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья «Газпром» увеличил до 158,8 млрд куб. м, что на 10,4% (на 14,9 млрд куб. м) больше, чем за тот же период 2020 года. «Газпром» продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному.

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 110,4%), Германию (на 23,4%), Италию (на 15,4%), Румынию (на 272,2%), Сербию (на 101,7%), Болгарию (на 51,9%), Польшу (на 9,5%), Грецию (на 16,3%), Финляндию (на 13,6%).

К настоящему моменту экспорт «Газпрома» в ряд стран уже превысил объемы за весь 2020 год, в частности в Турцию, Болгарию, Румынию и Сербию.

Растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Так, 31 октября поставки по заявке китайской стороны достигли нового рекордного уровня и более чем на 19% превысили суточные контрактные обязательства «Газпрома».

По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября разница в заполненности европейских газовых хранилищ по сравнению с прошлым годом — минус 18,2 млрд куб. м. Запасы газа в ПХГ Украины на 10,1 млрд куб. м меньше уровня 2020 года.

Управление информации ПАО «Газпром»

«Газпром» в социальных сетях

Последние новости по теме

MIL OSI