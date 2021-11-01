Дина Аверина – первая в истории 18-кратная чемпионка мира; россиянки выиграли медальный зачет Чемпионата мира

Source: Russia Ministry of Sport

31 октября в японском Китакюсю завершился Чемпионат мира по художественной гимнастике. Российские гимнастки выиграли 13 медалей, семь из которых – золотые.

По итогам соревнований россиянка Дина Аверина стала первой в истории 18-кратной чемпионкой мира и обошла соотечественницу Евгению Канаеву, у которой 17 медалей высшей пробы. В Японии Дина завоевала пять золотых медалей (многоборье, обруч, мяч, булавы и командное первенство) и одну серебряную (лента).

Сестра-близнец Дины Арина Аверина стала чемпионкой в командном первенстве, серебряным призером в упражнениях с мячом и булавами и бронзовым – в ленте и многоборье.

В групповых упражнениях российские гимнастки Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева выиграли три золотые медали и одну серебряную. Лучшими наши девушки стали в групповом многоборье, упражнении с пятью мячами и командном первенстве, а также взяли «серебро» в упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами.

Российская команда выиграла семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды, став абсолютным лидером медального зачета Чемпионата мира.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских гимнасток, тренерский штаб во главе с Ириной Александровной Винер-Усмановой и Всероссийскую федерацию художественной гимнастики с успешным выступлением и желает новых, ярких побед!

Фото: Getty Images

Пресс-служба Минспорта России

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