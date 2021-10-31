Source: Russia Federal Space

#СМИ#ТАСС#космическая связь#Экспресс-АМ8#Орбитальные группировки01.11.2021 02:30

Российский госоператор готов предоставить Аргентине услуги спутника связи «Экспресс-АМ8»

Государственный оператор «Космическая связь» готов предложить Аргентине услуги спутника связи «Экспресс-АМ8». Об этом сообщил в среду заместитель генерального директора предприятия Евгений Буйдинов.

«В рамках взаимного сотрудничества наших стран мы могли бы предложить „Экспресс-АМ8“, который находится в 14-й точке западной долготы и обслуживает как европейскую континентальную часть, так и территорию Центральной и Южной Америки», — сказал он в ходе экспертной дискуссии клуба «Валдай» в партнерстве с Аргентинским советом по международным отношениям (CARI) на тему: «Будущее космоса в международной политике: вызовы и возможности для сотрудничества России и Аргентины».

Буйдинов отметил, что уникальность этого космического аппарата в том, что имеются две зоны обслуживания, и услуги могут предоставляться как в каждой из зон, так и совершать межконтинентальные передачи трафика из Европейской зоны в Южную Америку и наоборот.

Представитель компании напомнил, что «Экспресс-АМ8» использовался для организации трансляции Чемпионата мира по футболу, когда сигнал передавался и принимался в Перу, Чили и Колумбии. Кроме того, когда в Аргентине проходил саммит G20, через этот аппарат передавались новостные события на территорию РФ.

«Для обеспечения надежности и качества услуг на территории Латинской Америки у нас расположена в Бразилии станция мониторинга. Она функционирует уже практически пять лет и дает нам возможность контроля предоставления услуг и заданных параметров качества на этой территории», — добавил Буйдинов.

Спутник связи «Экспресс-АМ8» был выведен на целевую орбиту 15 сентября 2015 года. Космический аппарат «Экспресс-АМ8» массой 2,1 т создан по заказу государственного оператора «Космическая связь» на базе платформы среднего класса «Экспресс-1000НТВ» разработки компании «Информационные спутниковые системы» имени М. Ф. Решетнева. В создании аппарата также участвовала французская компания Thales Alenia Space. Спутник обеспечивает высококачественные услуги фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, а также президентской и правительственной связи. Срок его активного существования — 15 лет.

Источник: ТАСС27 октября 2021 года, 17:57

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