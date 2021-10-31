Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Причал#МКС31.10.2021 11:30

Представлена эмблема нового узлового модуля «Причал»

Госкорпорация «Роскосмос» приступила к финальному этапу формирования окончательного облика российского сегмента Международной космической станции. Пока идут заключительные наземные проверки ракеты-носителя «Союз-2.1б» и транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ», представляем общему вниманию эмблему очередной российской миссии к Международной космической станции с узловым модулем «Причал».

Это будет следующий пуск с космодрома Байконур, который намечен на 24 ноября 2021 года в 16:06 по московскому времени. Накануне в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки № 254 завершились испытания на герметичность грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ».

Общий вид эмблемы «Причала» продолжает основную идею (и символику), использованную в подобном шевроне многоцелевого лабораторного модуля «Наука», включая логотип Госкорпорации «Роскосмос» и фирменную красную окантовку, однако пятиугольную форму стоит назвать уникальной. Связано это с тем, что модуль имеет пять пассивных стыковочных узлов для причаливания пилотируемых и грузовых кораблей российского производства, а также для возможного расширения конфигурации российского сегмента.

Изображение нового элемента Международной космической станции, как и положено, располагается в центре эмблемы со всеми сопутствующими атрибутами, традиционно размещаемыми на «боевых» отечественных модулях: логотипом организации-производителя (г. Королёв, Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), государственным флагом Российской Федерации и, конечно, собственным именем — «Причал».

Две звезды в левом углу «пятиугольника» символизируют два новых модуля в российском сегменте — «Наука» и «Причал». По аналогии, две большие звезды в правом углу — функционально-грузовой блок «Заря» и служебный модуль «Звезда», две малые там же — малые исследовательские модули «Рассвет» (МИМ-1) и «Поиск» (МИМ-2).

Наконец, в соответствии с основополагающим принципом космонавтики — принципом дублирования — по периметру эмблемы дублируются основные «участники» миссии: в верхней — ракета-носитель «Союз-2.1б», транспортный грузовой корабль-модуль «Прогресс М-УМ», а в нижней — новый узловой модуль «Причал».

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