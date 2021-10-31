Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#АмГУ31.10.2021 23:13

Космодром Восточный ждёт молодых специалистов

В Амурском государственном университете (г. Благовещенск) состоялась встреча со студентами и руководством вуза. Представители инженерно-физического факультета, энергетического и факультета математики и информатики смогли задать вопросы первому заместителю директора Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Дмитрию Климову.

В ходе мероприятия Дмитрий Климов рассказал о работе в Космическом центре, о возможностях карьерного роста молодых специалистов и о перспективах развития самого современного российского космодрома в целом.

В конце беседы студенты попросили подробнее рассказать об условиях работы и жизни на космодроме в Амурской области, о возможностях карьерного роста, а также о том, какие именно специалисты будут востребованы на Стартовом комплексе ракеты-носителя «Ангара». После того как на все интересующие вопросы были получены ответы, студенты заполнили специально разработанные анкеты для того, чтобы войти в кадровый резерв филиала ЦЭНКИ на космодроме Восточный.

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