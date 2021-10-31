Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Комета31.10.2021 07:50

Кометы, задевающие Солнце

Существует множество комет, которые приближаются максимально близко к Солнцу, иногда до расстояний в перигелии всего в несколько сотен тысяч километров. Кометы малого размера во время таких сближений полностью сгорают, а кометы с крупными ядрами (более 3 км) выдерживают даже несколько близких пролётов. Поэтому такие кометы имеют название околосолнечные или кометы, задевающие Солнце (англ. sungrazing comets), но близкий пролёт около Солнца даже крупных объектов из-за действия приливных сил часто приводит к их распаду.

Первой обнаруженной кометой, орбита которой проходила чрезвычайно близко к Солнцу, была Большая комета 1680 года. Она пролетела на расстоянии всего 200 000 км от поверхности нашего светила. До второй половины 19-го века считалось, что пролёты всех ярких комет являются возвращением одной и той же околосолнечной кометы, наблюдавшейся в 1106 году.

В 1843 году появилась ещё одна околосолнечная комета. Расчёты её орбиты показали, что период обращения составлял не более двухсот лет. Этот факт позволил предположить, что это было возвращением кометы 1680 года. Однако пролёты ярчайших комет 1880 и 1882 годов несколько озадачили астрономов.

И только в 1888 году была поставлена точка в этих спорах после работы немецкого астронома Генриха Крейца, в которой он доказал, что яркие кометы 1843, 1880 и 1882 годов являются фрагментами одной давно разрушившейся гигантской кометы, а комета 1680 года не имеет к ним отношения. Так возникло целое семейство околосолнечных комет, названное в честь Генриха Крейца, который доказал их взаимосвязь.

С запуском космического аппарата для изучения Солнца SOHO (англ. Solar and Heliospheric Observatory) в 1995 году стало возможным наблюдать кометы, пролетающие вблизи Солнца, в любое время года. С помощью SOHO были открыты сотни околосолнечных комет. Большинство из них, по мнению специалистов, относятся к семейству Крейца. Остальные обычно называют «случайными» околосолнечными кометами.

Источник: Московский планетарий

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