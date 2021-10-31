Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Орбитальные группировки31.10.2021 13:55

ИСС изготовит новый спутник связи

В компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») развёрнуты работы по созданию экспериментального космического аппарата «Скиф-Д».

В настоящее время специалисты ИСС разрабатывают конструкторскую документацию на космический аппарат и его составные части. Одновременно на предприятиях кооперации ведётся разработка и изготовление комплектующих.

Спутник «Скиф-Д» войдёт в состав одноимённой экспериментальной космической системы, предназначенной для отработки новых технических решений по предоставлению услуги широкополосного доступа в интернет, а также для защиты орбитально-частотного ресурса России. Его масса составит не более 200 кг, энергопотребление — порядка 250 Вт.

«Скиф-Д» будет выведен на среднюю круговую орбиту высотой 8070 км. Запуск космического аппарата запланирован на конец сентября 2022 года.

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