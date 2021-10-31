В память о том, кто всегда стремился вперед

Source: Russia Federal Space

В день 89-летия бывшего первого заместителя генерального конструктора Государственного ракетного центра имени академика В. П. Макеева (ГРЦ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Виктора Егоровича Каргина, 25 октября 2021 года, по инициативе ГРЦ Макеева на фасаде дома № 2 на проспекте Макеева была открыта мемориальная доска в память о нашем выдающемся земляке.

В жизни незаурядных, талантливых личностей порой случаются поразительные совпадения. Так, 25 октября — особенный день для коллектива Государственного ракетного центра, когда вспоминают В.П. Макеева. В этот же день родился его соратник, первый заместитель генерального конструктора, участник разработки экспериментальной и летной отработки трех поколений морских ракетных комплексов для подводного флота страны, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, заслуженный работник предприятия, почетный гражданин Миасса Виктор Егорович Каргин.

На торжественном мероприятии собрались руководители, ветераны ГРЦ, родные и друзья «короля» экспериментальной обработки. С приветственным словом к собравшимся обратился генеральный директор, генеральный конструктор, академик РАН Владимир Дегтярь.

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья. Сегодня мы собрались здесь, чтобы воздать память нашему великому земляку — Виктору Егоровичу Каргину. Я знал его лично, много с ним общался, бывал в совместных командировках и видел, как он отдает себя работе, своим друзьям, коллегам, родному предприятию.Человек он был прогрессивный, постоянно ищущий, практически всегда в выходные дни находился на работе. Был требовательный, жесткий, если дело касалось работы. Но без этого никак, без этого ракетную технику не создашь. Он навсегда останется в нашей памяти другом, учителем, наставником, настоящим Героем Труда».

Почетное право открытия мемориальной доски было предоставлено Владимиру Григорьевичу и сыну В.Е. Каргина — Андрею Викторовичу, который, кстати, тоже родился 25 октября, в день рождения своего легендарного отца. Вот такое совпадение и связь поколений.

По воспоминаниям Андрея Викторовича, отца, который всецело отдавал себя работе, он видел редко. Однако это лишь укрепляло гордость:

«Хочу поблагодарить руководство ГРЦ за эту инициативу, за теплые слова, которые сегодня звучали. Скажу коротко — отец был счастливым человеком, потому что он очень любил то дело, которым занимался, и был верен ему до конца. Я отчетливо помню, что видел его по праздникам: 1 мая, 7 ноября и в Новый год. Остальное время он был на полигонах, был занят ответственной работой. Она была главной для него. Для мужчины очень важно, когда есть любимое дело. У него оно было».

Воспоминаний и добрых слов в этот октябрьский день звучало немало. Председатель профсоюзного комитета ГРЦ Николай Овчаренко отметил, что тщательный подход к проведению испытаний, с каким Виктор Егорович подходил к работе, обеспечил ракетам долгую жизнь. Вклад В.Е. Каргина в развитие Машгородка в своих торжественных речах отметили председатель городского Собрания депутатов МГО Дмитрий Проскурин, почетные граждане Миасса Борис Корсуков и Александр Борисов.

Своими воспоминаниями о работе с В.Е. Каргиным поделился ведущий конструктор предприятия, заслуженный работник ракетно-космической промышленности РФ Борис Смирнов: «Это был неуемный человек. Если возникала проблема, он всегда занимался ее решением вплотную. Мне всегда нравилось, что он доверял нам, работал вместе с нами, ведущими».

Этот многогранный человек, ценивший общение, каким-то невольным образом сплотил всех тех, кто пришел на открытие мемориала.

Гости еще долго не расходились, вспоминая В.Е. Каргина.

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