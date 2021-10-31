Второе заседание саммита «Группы двадцати»

Source: President of Russia – Kremlin

Тема второго заседания – «Изменение климата и окружающая среда». Обсуждались, в частности, вопросы устойчивого развития и перехода к низкоуглеродной экономике.

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Выступление Президента России на втором рабочем заседании саммита «Группы двадцати»

В.Путин: Уважаемый господин Председатель [Марио] Драги!

Уважаемые коллеги!

Действительно, вопросы борьбы с изменением климата, которые мы обсуждаем сегодня, имеют исключительно важное значение и касаются всех и каждого. Россия, как и другие страны, испытывает на себе – именно на себе – негативные последствия глобального потепления, и вот почему: мы сталкиваемся с опустыниванием, эрозией почв, особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходится значительный объём нашей территории.

Отмечу, что и среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой – более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась почти на полградуса. В Арктике скорость потепления, как вы знаете, ещё выше.

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Естественно, что наша страна активно и инициативно участвует в международных усилиях по сохранению климата. Мы выполняем все взятые на себя обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению. Последовательно реализуем политику по снижению чистой эмиссии парниковых газов, предпринимаем шаги с целью повышения энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращения выбросов попутного газа при добыче нефти.

В России хорошими темпами развивается низкоуглеродная энергетика. Сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников – а это, как мы знаем, атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции – превышает 40 процентов, а с учётом природного газа – самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов – эта доля составляет 86 процентов. Это один из лучших показателей в мире.

По оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров процесса глобальной декарбонизации. За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7 процента, и это больше, чем в мире в целом, и даже больше, чем в странах «семёрки».

Недавно мы приняли решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года. Эта программа станет важным элементом достижения поставленной цели: обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года. И мы публично объявили о том, что берём на себя такое обязательство.

Причём не просто хотим достичь углеродной нейтральности, а сделать так, чтобы в ближайшие три десятилетия накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов в России был меньше, чем, например, даже у наших соседей и коллег в Евросоюзе. И это для нас вполне решаемая задача.

Рассчитываем, что будем со всеми партнёрами выстраивать долгосрочные планы, реализовывать их в качестве приоритетов в энергетике на принципах технологической нейтральности, объективно учитывая углеродный след разных видов генерации. Упомяну, в частности, что углеродный след солнечной энергетики, согласно научным данным, в четыре раза выше, чем атомной.

Усилия мирового сообщества важно сосредоточить, прежде всего, на поддержке наиболее результативных экологических проектов. По нашему мнению, эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объёма парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар.

Нельзя исключать, что вошедшие в этот рейтинг проекты, предусматривающие меры по сохранению, скажем, лесов в России и в Латинской Америке, окажутся более эффективными, чем, к примеру, инвестиции в возобновляемую энергетику в некоторых странах.

Подчеркну также, что для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объёмы выбросов, на наш взгляд, недостаточно. Нужно наращивать поглощение парниковых газов, а здесь у России, как и у ряда других стран, колоссальные возможности – это поглощающий потенциал наших лесов, тундры, сельхозземель, морей, болот.

Чтобы в полной мере использовать такой имеющийся потенциал, мы планируем существенно повысить качество управления лесами, увеличивать площади лесовосстановления, расширять территории нетронутой природы, внедрять новые агротехнологии.

Климатические проекты в России открывают и новые перспективы для международной кооперации, причём на многие десятки лет вперёд, и, безусловно, внесут существенный вклад в глобальные усилия на климатическом треке.

В целом же, полагаем, что при реализации климатических и природоохранных инициатив «двадцатке» важно быть лидером в формировании единых, подчеркну, справедливых и, что очень важно, прозрачных правил климатического регулирования. Эти правила должны основываться на взаимно признанных моделях учёта и мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов.

И главное, следует подходить к вопросам борьбы с изменением климата комплексно, в тесной увязке с шагами, направленными на обеспечение роста экономики и, как уже коллеги отмечали, благосостояния людей.

Благодарю вас за внимание.

MIL OSI