Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#Плесецк#ЦНИИмаш#ЦУП30.10.2021 21:30

75 лет со дня рождения Валерия Александровича Гриня

Сегодня, 30 октября 2021 года, исполняется 75 лет со дня рождения — выдающегося военачальника, специалиста в области испытаний ракетно-космической техники Валерия Александровича Гриня.

Окончил Московский авиационно-технологический институт: инженер-механик авиадвигателестроения (1968), Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского (1980, заочно), Военную академию Генерального штаба (1993); академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. С 1970 — в Ракетных войсках стратегического назначения: работал на различных должностях в испытательных частях 53-го Научно-исследовательского испытательного полигона (космодром Плесецк).

В 1989 — первый начальник Центра испытаний и применения космических средств и зам. начальника полигона — начальник космических частей космодрома Плесецк (1989-1990). С 1993 — начальник штаба — зам. начальника Главного центра испытаний и управления космических средств. В 1994-1996 — первый зам. начальника штаба, с 1996 — начальник штаба — первый зам. Командующего Военно-космическими силами. В 1997 — Командующий Военно-космическими силами Министерства обороны Российской Федерации, с ноября 1997 — зам. Главнокомандующего РВСН по космическим средствам. Член Военного совета РВСН (1997-2001). В 2002 — уволен из Вооружённых сил в запас. С 2002 — зам. генерального директора по летным испытаниям пилотируемых комплексов в ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), с 2009 — помощник начальника ЦУП.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (1998), «За военные заслуги» (1995), «За службу Родине в ВС СССР» III ст. (1990), медалями и ведомственными наградами. «Заслуженный машиностроитель РСФСР».

Выдающийся специалист в области испытаний ракетно-космической техники и организатор Военно-космических сил Валерий Александрович Гринь скончался 3 октября 2011 г. Похоронен в И Москве на Хованском кладбище.

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