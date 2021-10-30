Умер почетный президент Всероссийской и Международной Федераций самбо Михаил Тихомиров

Source: Russia Ministry of Sport

28 октября на 84-м году жизни ушёл из жизни Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры, почетный президент Всероссийской и Международной Федераций самбо Михаил Иванович Тихомиров.

Михаил Иванович был одним из учеников легендарного тренера Льва Турина. Он закончил Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (ГЦОЛИФК), а затем Высшую школу тренеров.

Михаил Тихомиров являлся главой FIAS (1997-2004) и президентом Европейской федерации самбо (1992-1998). Возглавлял Всероссийскую федерацию самбо (1991-2001) и Союз национальных и неолимпийских видов спорта России (2010-2019).

Был награжден орденом Почета (1998) и медалью “За трудовую доблесть” (1980).

В 2001-2005 годах Михаил Иванович Тихомиров занимал пост вице-президента Олимпийского комитета России.

Смерть Михаила Тихомирова стала большой утратой для российского спорта. Министерство спорта выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Михаила Ивановича.Прощание с Михаилом Тихомировым состоится 31 октября в церкви Николая Чудотворца в Троекурове по адресу: г.Москва (ст.м. “Кунцевская”), ул. Рябиновая, д. 24 А в 11:30 – 11:45.

Гражданская панихида пройдёт на Троекуровском кладбище в 12:30 в шатре у места захоронения, 35 участок. Поминальная трапеза организуется после погребения в трапезном зале Троекуровского кладбища в 14:00.

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