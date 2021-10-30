Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Спектр-РГ#НПО Лавочкина#Солнце30.10.2021 08:45

Спектр-РГ зарегистрировал событие, связанное с повышенной солнечной активностью

Рост фонового уровня сигнала, зарегистрированный детекторами телескопа СРГ/ART-XC им. М. Н. Павлинского 28.10.2021, связанный с серией солнечных вспышек. По горизонтали — время, по вертикали — число отсчётов в секунду (с) ИКИ РАН

Фоновый уровень сигнала (в отсутствии наблюдаемых источников) на детекторах российского телескопа ART-XC имени М.Н. Павлинского орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» характеризуется высокой стабильностью. С момента запуска обсерватории его вариации не превысили нескольких процентов.

В четверг, 28 октября 2021 года, после 19:00 по московскому времени детекторы российского телескопа зарегистрировали его четырехкратный рост, который был вызван потоком солнечных космических лучей — протонов, ускоренных в серии солнечных вспышек, самых мощных в текущем солнечном цикле. За прошедшие сутки на Солнце зафиксировано более десяти вспышек, среди которых первая в этом солнечном цикле вспышка класса X.

Телескоп ART-XC имени М.Н. Павлинского обладает уникальными чувствительными детекторами, предназначенными для регистрации рентгеновского излучения, и заряженные частицы являются для него вредным фоном. Поэтому разработчики телескопа приложили много усилий для регистрации и последующей «выбраковки» таких событий, связанных с попаданием в детекторы заряженных частиц. Это позволило оперативно определить приход в точку L2 «всплеска» солнечных космических лучей и подготовиться для работы космического аппарата в неблагоприятных условиях.

Приобретенный опыт является исключительно важным, потому что в наступившем периоде максимума солнечной активности можно ожидать значительного числа таких вспышек. Возможность регистрации мощных солнечных вспышек и оперативного оповещения о них в будущем может сыграть ключевую роль в предотвращении чрезвычайных ситуаций в околоземном пространстве и на Земле, в первую очередь в арктическом регионе.

Российский телескоп ART-XC имен М.Н. Павлинского дает замечательный пример того, что российские ученые и инженеры могут создавать космические инструменты, которые позволяют решать не только фундаментальные задачи исследования Вселенной, но и сугубо практические задачи, такие как создание систем навигации космических аппаратов и прогнозов космической погоды.

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Космический аппарат «Спектр-РГ», разработанный в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения.

Телескопы установлены на космической платформе «Навигатор» (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта. Основная цель миссии — построение карты всего неба в мягком (0.3–8 кэВ) и жестком (4–20 кэВ) диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью. Обсерватория должна проработать в космосе не менее 6,5 лет.

Источник: ИКИ РАН

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