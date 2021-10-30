Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#МКС#МКС-66#Прогресс МС-18#Пилотируемая космонавтика30.10.2021 04:32

«Прогресс МС-18» пристыковался к модулю «Звезда»

В соответствии с российской программой полета Международной космической станции 30 октября 2021 года в 04:31:19 по московскому времени выполнена стыковка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18». Операции по причаливанию и стыковке к служебному модулю «Звезда» проводились в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш, Главной оперативной группы управления Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») и российских членов экипажа МКС-66, космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18» стартовала с космодрома Байконур двумя днями ранее. Пуск прошел в штатном режиме 28 октября в 03:00:32 мск со стартовой площадки № 31 («Восток»). Через 528,9 секунды корабль был выведен на целевую орбиту и раскрыл солнечные панели согласно циклограмме полета. Это был 18-й российский космический пуск в 2021 году.

Космический «грузовик» доставил на МКС грузы суммарной массой более 2,5 тонны, необходимые для поддержания её полёта в пилотируемом режиме и реализации российской программы научно-прикладных исследований. Среди них: 1 490 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и инструменты для внекорабельной деятельности, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 66-й основной экспедиции, а также 560 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы «Родник» и 43 кг сжатого воздуха в баллонах средств подачи кислорода.

Кроме того, на станцию доставили комплекс целевых нагрузок в рамках реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов:

Матрешка-Р — исследование динамики радиационной обстановки на орбите и накопления дозы в шаровом и антропоморфном фантомах;

Биомаг-М — изучение изменения свойств биообъектов и возможности повышения их активности в условиях экранирования магнитного поля при воздействии основных факторов космического пространства;

Асептик — разработка методов и технических средств контроля стерильности аппаратуры;

Структура — исследование физических процессов кристаллизации белков для получения совершенных по структуре монокристаллов белков, пригодных для рентгеноструктурного анализа и расшифровки их структуры в интересах фундаментальной науки, медицины и биотехнологии;

Фотобиореактор — создание фотобиореактора для проведения биотехнологических экспериментов и получения продуктов питания и кислорода путём культивирования микроводорослей в условиях микрогравитации.

После завершения необходимых проверок герметичности стыка космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров откроют переходные люки и выполнят заключительные операции по демонтажу стыковочного механизма, переводу системы электропитания «Прогресса» на объединённое питание и консервации грузового корабля. По плану, корабль пробудет в составе Международной космической станции до весны 2022 года.

«Прогресс МС» — российский автоматический транспортный космический корабль. Входит в семейство грузовых кораблей «Прогресс», которые создавались специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки грузов на Международную космическую станцию, а также для коррекции ее орбиты. Разработчик и изготовитель новой модификации «Прогресс МС» — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Корабль «Прогресс МС» имеет три отсека: грузовой (для размещения сухих грузов и воды), приборно-агрегатный и отсек компонентов дозаправки (для доставки топлива на станцию). Длина — 7,2 м, максимальный диаметр — 2,72 м, стартовая масса — около 7,3 т. Может брать полезный груз массой около 2,6 т.

MIL OSI