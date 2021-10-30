Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#РКЦ Прогресс#Космодромы#Байконур#Союз МС-20#Space Adventures#ЭП-2030.10.2021 14:35

Проведена выгрузка ракеты «Союз-2» под корабль «Союз МС-20»

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 31 космодрома Байконур проведена выгрузка блоков ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на околоземную орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-20». В настоящее время проводится внешний осмотр блоков.

Следующий этап работ — стыковка отсеков 1А и 2А центрального блока, проверка герметичности двигательных установок блоков «В» и «Г». Все технологические операции выполняются специалистами Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космического центра «Прогресс» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» запланирован на начало декабря со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур. Полет на Международную космическую станцию длительностью 12 суток пройдет по контракту с компанией Space Adventures. Командиром основного экипажа является космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, а в качестве участников космического полета в основной экипаж были назначены Юсаку Маэзава, президент корпорации «Старт Тудей», и его личный ассистент Йозо Хирано.

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