Первое заседание саммита «Группы двадцати»

Source: President of Russia – Kremlin

Тема заседания – «Мировая экономика и глобальное здравоохранение». На повестке – вопросы восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития, преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации.

Саммит проходит 30–31 октября под итальянским председательством.

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Выступление на первом рабочем заседании саммита «Группы двадцати»

В.Путин: Уважаемый господин Председатель Драги! Уважаемые коллеги!

Позволю себе высказаться по темам, которые были вынесены Италией для обсуждения сегодня: мировая экономика, глобальное здравоохранение.

И должен сразу сказать, что это во многом соответствует тому, чем мы все занимаемся, и позиция России – как я понял из предыдущих выступлений – во многом совпадает с тем, что было здесь сказано коллегами.

В прошлом году, как известно, на фоне глубокого кризиса, вызванного пандемией, экономическими властями государств «двадцатки» и многих других стран были приняты решения о значительном увеличении бюджетных дефицитов, что во многом позволило запустить восстановление глобальной экономики. Однако такие экстраординарные меры, сопровождающиеся покупкой ценных бумаг центральными банками, очевидно, должны носить ограниченный характер во времени. Сейчас только что об этом, по сути, и было сказано.

Для примера в России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого, среднего бизнеса, а также системы здравоохранения дефицит бюджета увеличился до четырёх процентов ВВП, что позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда. А в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. Мы не только добились этого, но ужесточили и денежно-кредитную политику.

В целом по странам «двадцатки» ситуация несколько иная. Если в 2017–2019 годах дефицит бюджета в среднем составлял 3,8 процента [ВВП], то в 2020 году на фоне пандемии он вырос уже до 11,2 [процента], а в этом году, хоть и снизился, но всё-таки остаётся на достаточно высоком уровне – 8,7 процента. Хотел бы отметить, 40 процентов дефицита бюджетов всех стран «двадцатки» за 2020–2021 годы придётся на Соединённые Штаты. Говорю об этом потому, что мы все прекрасно понимаем: от положения этой экономики зависит вся мировая.

Избыточное стимулирование обернулось и общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках – энергии, продовольствия и так далее. Повторю, базовая причина этих явлений – серьёзные бюджетные дефициты в развитых экономиках, это первопричина. Их сохранение создаёт риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе, из-за чего не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство, о котором тоже говорили.

Поэтому важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали, а вести дело к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики, повышать качество управления структурой спроса в экономике, настраивать экономические приоритеты, в первую очередь, на преодоление проблем неравенства и на рост благополучия граждан.

Мы всегда приветствовали и приветствуем усилия «двадцатки», направленные на поддержку беднейших стран: без решения этих вопросов устойчивое развитие глобальной экономики – я согласен с теми, кто сказал уже об этом, – конечно, невозможно. К слову, в последнее время с неравенством и бедностью сталкиваются и сами развитые страны, включая многие государства «двадцатки». Важно через меры экономической и бюджетной политики активно заниматься данной проблемой.

Хотел бы обратить внимание, что, несмотря на решения «Группы двадцати», доступ к вакцинам и иным жизненно важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств, в том числе и государств «двадцатки», к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов.

Остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности. Уверен, чем быстрее всё это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую туристическую активность.

Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств «двадцатки» проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов.

По мнению экспертов, коронавирус ещё долго будет представлять опасность – я думаю, что представители ВОЗ ещё об этом скажут, – а с учётом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин.

Напомню, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19 – «Спутник V». На сегодняшний день этот препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением свыше четырёх миллиардов человек и демонстрирует высокую безопасность и эффективность. Помимо двухкомпонентной вакцины «Спутник V» в России создан и применяется активно однокомпонентный препарат «Спутник Лайт», который может использоваться в том числе для повышения эффективности других вакцин. Мы с коллегами из европейских стран работаем на этот счёт и мы предлагаем его нашим партнёрам.

Масштабные задачи по борьбе с коронавирусом требуют улучшения качества и доступности медицинской помощи во всех странах и, соответственно, наращивания международного сотрудничества в сфере здравоохранения. С учётом складывающейся ситуации роль Всемирной организации здравоохранения становится всё более значимой, и её деятельность, конечно, заслуживает всемерной поддержки. Недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающей под эгидой ООН. В этом смысле я полностью согласен с Президентом Франции господином Макроном.

Наряду с пандемией кризисные явления на региональных энергетических рынках ещё раз показали, насколько критична для современного мира стабильная, уверенная работа энергосектора – хочу сказать несколько слов и об этом. Снабжение потребителей доступной энергией крайне важно, коллеги только сейчас упоминали об этом. Хотел бы что сказать и добавить: устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственных действий всех его участников – как производителей, так и потребителей – на основе учёта долговременных интересов каждой из сторон.

Россия выступает за обстоятельное обсуждение этой темы в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями.

Уважаемые коллеги!

В целом залогом устойчивого и долгосрочного восстановления глобальной экономики, повышения уровня жизни и благосостояния населения является обеспечение условий для равноправного, недискриминационного сотрудничества всех стран и народов. В этом, как мы понимаем, и состоит ключевая задача «Группы двадцати» как форума ведущих экономик мира.

Спасибо вам большое за внимание.

MIL OSI