Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЛитРес#МКС#Прогресс МС-1830.10.2021 12:30

Первая аудиокнига, озвученная космонавтами, и сборник «Поехали!» на МКС

В четверг, 28 октября 2021 года, Госкорпорация «Роскосмос» и крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ ЛитРес отправили на Международную космическую станцию напечатанный сборник «Поехали!». В него вошли 10 рассказов финалистов совместного литературного конкурса «Отправь свой рассказ в космос», приуроченного к 60-летию полёта Юрия Гагарина. Также в этот день в ЛитРес эксклюзивно вышел аудиосборник рассказов «Поехали!» в озвучке участников проекта «ЛитРес: Чтец» и действующих космонавтов отряда Роскосмоса. Часть фрагментов рассказов была записана непосредственно на борту МКС.

К 60-летию полёта Юрия Гагарина Госкорпорация «Роскосмос» и издательская платформа для независимых авторов ЛитРес: Самиздат по итогам совместного конкурса выпустили книгу «космических» рассказов финалистов «Поехали!», проиллюстрированную студентами фонда «Антон тут рядом», взрослыми людьми с аутизмом. За месяц проведения конкурса организаторы получили огромное количество увлекательных историй — 918 рассказов — это рекорд за всю историю проведения тематических конкурсов на платформе ЛитРес: Самиздат.

Жюри в составе писателя Сергея Лукьяненко, космонавта Роскосмоса Ивана Вагнера, главного редактора журнала «Популярная механика» Александра Грека, а также эксперты — главный редактор ЛитРес: Издательство Ася Гасымова, руководитель направления «Книги для подростков и молодёжи» издательства «РОСМЭН» Михаил Форрейтер и редактор отдела фантастики Издательства «Эксмо» Кира Фролова — отобрали 10 лучших работ, которые вошли в итоговый сборник и отправились на Международную космическую станцию на борту грузового корабля «Прогресс МС-18» 28 октября, чтобы облететь весь мир:

Александр Барр, «Не все мечты сбываются»

Маргарита Гусева, «Пять солов»

Антон Конышев, «Кошки-мышки»

Александр Кравцов, «Сигнал»

Евгения Кретова, «Исчезнувшая галактика»

Виктория Миско, «Будь здесь»

Барбара Морриган, «Попытка № 8»

Майя Полумиско, «Новая Земля с порядковым номером»

Анна Пумалайнен, «Ник за Поясом Иллюзий»

Вадим Степанов, «Единственное место»

Кроме того, 28 октября эксклюзивно в ЛитРес вышла бесплатная аудиоверсия рассказов в озвучке участников проекта «ЛитРес: Чтец» и действующих космонавтов отряда Роскосмоса — Олега Новицкого, Сергея Прокопьева, Антона Шкаплерова, Мухтара Аймаханова, Андрея Федяева, Петра Дуброва, Сергея Ревина. Российские члены экипажа Международной космической станции производили запись аудиокниги в том числе непосредственно на борту МКС. Электронная версия сборника «Поехали!» вышла в апреле и также доступна на ЛитРес.

Сегодня на МКС есть не только печатные книги, но и цифровые: весной 2021 года ЛитРес предоставил космонавтам безлимитный доступ к сервису по читательским билетам проекта ЛитРес: Библиотека. Российские члены экипажа МКС могут читать и слушать электронные и аудиокниги из крупнейшего каталога произведений на русском и иностранных языках, включая новинки и бестселлеры.

MIL OSI