Source: Russia Federal Space

#СМИ#ТАСС#ЦПК#IAC#Теледроид#МКС30.10.2021 23:10

Новейший антропоморфный робот «Теледроид» сможет работать внутри и снаружи МКС

Антропоморфный робот «Теледроид» сможет работать как внутри, так и снаружи Международной космической станции (МКС). Об этом ТАСС сообщил представитель Центра подготовки космонавтов на полях Международного астронавтического конгресса в Дубае.

«У нас была первая проба пера — космический эксперимент „Испытатель“, где применялся робот Федор, а теперь будет создан специально робот, который будет работать на орбите и внутри станции, и на внешней ее стороне», — сказал он, отвечая на вопрос, где будет использоваться робот «Теледроид».

Ранее сообщалось, что эксперимент по выводу на орбиту этого робота планируется провести в 2024 году. В мае в пресс-службе НПО «Андроидная техника» ТАСС сообщали, что утверждение окончательного облика робота «Теледроид» для открытого космоса запланировано на 2022-2023 годы.

Источник: ТАСС28 октября 2021 года, 02:07

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