Source: Russia Federal Space

#Красмаш30.10.2021 16:54

Красмашевцы вошли в тройку финалистов конкурса на премию В.А. Ревунова

Специалисты Красноярского машиностроительного завода (Красмаш, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») вошли в тройку финалистов конкурса на премию В.А. Ревунова. Лауреатами стали инженеры-технологи цеха № 89 Кирилл Вотяков и Герман Мацур.

Ребята заняли третье место в номинации «Лучший молодой технолог» за вклад в развитие производства продукции специального назначения. Вручение денежных премий, дипломов и памятных призов победителям проходило на Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России» в МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Организаторами конкурса, который проводится шестой год подряд, выступают Союз машиностроителей России и Концерн Радиоэлектронные технологии. В нем участвуют как отдельные соискатели (молодые разработчики, конструкторы, технологи предприятий), так и авторские коллективы.

Красмашевцы направили на конкурс работу, в которой рассказали, как можно эффективно проводить измерение геометрических характеристик деталей, используемых в производстве ракетно-космической техники, при помощи специального оборудования. Новая методика, уже внедренная на Красмаше, позволила добиться значительного снижения трудоемкости данных процессов.

Комиссия оценила актуальность исследования молодых специалистов, его технологическую новизну, а, главное, практическую значимость.

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