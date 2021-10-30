Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Памятная дата#МКС31.10.2021 02:30

Запуск первой экспедиции на Международную космическую станцию

21 год назад, 31 октября 2000 года, пилотируемый корабль «Союз ТМ-31» отправился на Международную космическую станцию. В состав первого экипажа МКС вошли космонавты Юрий Гидзенко, Сергей Крикалев и астронавт Уильям Шепард (он же стал командиром первой экспедиции на МКС).

2 ноября корабль пристыковался к МКС. Именно с этой даты станция считается обитаемой, а на её борту побывало 66 международных экипажей. Спустя 90 минут люк был открыт, и экипаж впервые ступил на борт станции. А после — расконсервация, дооснащение, запуск и настройка систем модулей «Звезда», «Заря» и «Юнити», установка связи с Центрами управления полетами в подмосковном Королёве и Хьюстоне и еще десятки исследований и экспериментов!

17 июня 1992 года между Россией и США было заключено соглашение о сотрудничестве в деятельности, направленной на исследование космоса. Ввиду этого Российским космическим агентством совместно с NASA была разработана программа «Мир — Шаттл», которой предусматривались полеты многоразовых американских кораблей «Спейс Шаттл» на российскую космическую станцию «Мир». Программой также было регламентировано включение космонавтов из России в экипажи американских «Шаттлов» и, соответственно, астронавтов США в экипажи российских кораблей «Союз» и станции «Мир». В рамках реализации данной программы возникла идея объединить национальные программы создания орбитальных станций.

2 сентября 1993 года председателем Совета Министров России Виктором Черномырдиным и вице-президентом США Альбертом Гором все же было объявлено о создании нового проекта «подлинно международной космической станции». Тогда «Международная космическая станция» стало официальным названием, хотя наряду с ним употреблялось и неофициальное — космическая станция «Альфа». Российское космическое агентство и NASA разработали «Детальный план работ по Международной космической станции». Это позволило в июне 1994 года подписать контракт между «О поставках и услугах для станции „Мир“ и Международной космической станции».

В марте 1995 года был утвержден эскизный проект станции в Космическом центре им. Джонсона в Хьюстоне, а в 1996-м утверждена конфигурация станции, состоящей из двух сегментов — российского (усовершенствованная версия «Мир-2») и американского (с участием стран-членов ЕКА, Италии, Канады, Японии и Бразилии). Начинается строительство первых модулей станции. 29 января 1998 года представители России, США, государств-членов Европейского космического агентства, Канады и Японии подписывают соглашение о создании МКС в Вашингтоне. Документ стал результатом пятилетней предварительной работы космических ведомств разных стран, а дата — точкой отсчета в истории МКС.

20 ноября 1998 года Россией был запущен функционально-грузовой блок «Заря» — первый элемент МКС, а уже 7 декабря к нему был пристыкован первый американский модуль «Юнити», доставленный на орбиту шаттлом «Индевор». Экипаж первой длительной экспедиции в составе Уильяма Шепарда, Юрия Гидзенко и Сергея Крикалёва прибыл на МКС почти через два года. Чтобы «оживить» станцию, экипаж проделал колоссальную работу.

За всё время пребывания (полёт продолжался до 21 марта 2001 года) Гидзенко, Крикалёв и Шепард три раза принимали посещавшие их шаттлы, которые доставляли большие солнечные (фотоэлектрические) батареи американского производства, чтобы усилить энергетические возможности МКС, и много другого разнообразного оборудования. В частности, второй прибывший шаттл «Атлантис» (STS-98) привёз на станцию лабораторный модуль «Дестини», для того чтобы уже второй экипаж МКС начал на нём проводить научные исследования.

Сегодня Международная космическая станция является территорией настоящего международного сотрудничества, своеобразным многонациональным орбитальным домом, где политика отходит на второй план, уступая место решению практических и научных задач.

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