30–31 октября Владимир Путин примет участие в саммите «Группы двадцати»

Source: President of Russia – Kremlin
Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации.
Лидеры также обсудят проблематику борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике.
Ключевые решения саммита предполагается зафиксировать в итоговой декларации.