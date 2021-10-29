30–31 октября Владимир Путин примет участие в саммите «Группы двадцати»

Source: President of Russia – Kremlin

Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации.

Лидеры также обсудят проблематику борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике.

Ключевые решения саммита предполагается зафиксировать в итоговой декларации.

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