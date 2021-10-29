Ю. Валяев обсудил в регионе вопросы социальной поддержки граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с руководителем департамента социальной защиты населения Правительства Еврейской автономной области.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области в рамках рабочей поездки в регион провел встречу с руководителем департамента социальной защиты населения правительства ЕАО Натальей Канделей.

Юрий Валяев в рамках рабочей поездки в регион провел встречу с руководителем департамента социальной защиты населения правительства ЕАО Натальей Канделей

Руководитель департамента рассказала о видах социальной поддержки и социального обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, жертв политических репрессий, малоимущих граждан, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, детей, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Обсуждены вопросы, касающиеся обеспечения детей-сирот жилыми помещениями. Также поднята тема обеспечения охраны жизни и здоровья детей в общеобразовательных учреждениях.

По словам сенатора, в области создана межведомственная система раннего выявления семейного неблагополучия, оказывается своевременная помощь ребенку и его семье, проводится реабилитация и социализации таких детей и их родителей.

Юрий Валяев принял участие в мероприятии, посвященном памяти погибших и пострадавших в годы политических репрессий

Юрий Валяев принял участие в мероприятии, посвященном памяти погибших и пострадавших в годы политических репрессий. По поручению сенатора были возложены цветы к Поклонному кресту на территории Благовещенского кафедрального собора г. Биробиджана. «Наш долг — хранить память о жертвах политических репрессий, чтобы подобное не повторилось никогда», — отметил сенатор.

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