Э. Исаков: Молодежь Югры представила перспективные проекты для развития региона

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор встретился с лидерами молодежных организаций и добровольческих клубов города Нефтеюганска.
Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры провел встречу с активистами и представителями молодежных общественных организаций г. Нефтеюганска.
Обсуждались реализуемые в городе социальные проекты, оказание поддержки общественным инициативам. В мероприятии приняли участие представители департамента образования и молодежной политики Администрации Нефтеюганска, члены муниципального штаба движения «Волонтеры Победы», победители грантовых конкурсов, педагоги-наставники, специалисты в сфере межэтнических и межкультурных отношений, лидеры добровольческих организаций.
Подобные встречи позволяют детально ознакомиться с полезными инициативами молодежи
Эдуард Исаков отметил, что подобные встречи позволяют детально ознакомиться с полезными инициативами молодежи. «Сегодня узнал много интересных людей, кто помогает нуждающимся и придумывает перспективные проекты для своего города. Каждый из присутствующих работает в том или ином важном направлении и несет пользу людям».
Сенатор подчеркнул необходимость обмена опытом и лучшими практиками в этой сфере, налаживания сотрудничества между инициативными гражданами и представителями органов государственной власти.
Эдуард Исаков провел встречу с активистами и представителями молодежных общественных организаций г. Нефтеюганска
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Эдуард Исаков провел встречу с активистами и представителями молодежных общественных организаций г. Нефтеюганска
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Эдуард Исаков провел встречу с активистами и представителями молодежных общественных организаций г. Нефтеюганска
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Эдуард Исаков провел встречу с активистами и представителями молодежных общественных организаций г. Нефтеюганска
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Эдуард Исаков провел встречу с активистами и представителями молодежных общественных организаций г. Нефтеюганска
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Эдуард Исаков провел встречу с активистами и представителями молодежных общественных организаций г. Нефтеюганска
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Эдуард Исаков провел встречу с активистами и представителями молодежных общественных организаций г. Нефтеюганска
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Эдуард Исаков провел встречу с активистами и представителями молодежных общественных организаций г. Нефтеюганска
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И. о. начальника Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Сергей Антонов в ходе встречи сообщил о проводимой работе по взаимодействию с волонтерами. По его словам, на базе учреждения функционируют добровольно-спасательные пожарные формирования, проводится воспитательная работа с молодежью, поисковые и профилактические мероприятия.
Представители молодежи рассказали о разработанных ими проектах, которые, в частности, направлены на предупреждение деструктивного влияния Интернет-пространства на школьников, оказание консультаций психолога при сложностях в семейных взаимоотношениях, обучения и подготовки молодых людей.