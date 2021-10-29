С. Мартынов принял участие в работе Государственного собрания Республики Марий Эл

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались изменения в бюджет и актуальные вопросы социально-экономического развития региона, рассказал сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в 21-ой сессии Государственного Собрания региона.

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На заседании депутаты рассмотрели актуальные вопросы экономического и социального развития региона, утвердили изменения в бюджет Республики.

Сергей Мартынов отметил, что в результате выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета Республика сможет увеличить финансирование по таким важным направлениям, как переселение граждан из ветхого фонда, покупка лекарств для лечения коронавирусной инфекции, увеличение числа мест в школах и детских садах и др.

Сергей Мартынов принял участие в работе Государственного собрания Республики Марий Эл

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Сергей Мартынов принял участие в работе Государственного собрания Республики Марий Эл

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Сергей Мартынов принял участие в работе Государственного собрания Республики Марий Эл

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Сергей Мартынов принял участие в работе Государственного собрания Республики Марий Эл

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Сергей Мартынов принял участие в работе Государственного собрания Республики Марий Эл

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Сергей Мартынов принял участие в работе Государственного собрания Республики Марий Эл

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Среди вопросов, которые обсудил региональный парламент, сенатор выделил такую тему, как изменения в закон о социальной поддержке граждан. «Речь идет о работниках организаций социального обслуживания. И это очень важное уточнение. Говоря о соцподдержке населения, нельзя забывать о тех, кто эту социальную помощь оказывает», – отметил парламентарий.

Сергей Мартынов отметил, что в эпоху ограничений на соцработников выпадает еще большая нагрузка. «Граждане, которые трудятся в данной сфере на селе и в рабочих поселках, получат льготы при оплате коммунальных услуг. Чтобы защитить их здоровье, для них предусмотрены также периодические медосмотры, диспансерное наблюдение», — рассказал сенатор.

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