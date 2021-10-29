Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Центр Хруничева#Экспресс-АМУ3#Экспресс-АМУ7#Космодромы#Байконур29.10.2021 09:10

Стартовый комплекс на Байконуре готовят к пуску ракеты «Протон-М»

На космодроме Байконур готовят стартовый комплекс площадки № 200 к пуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическими аппаратами «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». В минувший понедельник, 25 октября 2021 года, состоялось построение совместного расчета, на котором специалистам Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») были поставлены задачи по подготовке стартового оборудования и систем.

В настоящий момент в соответствии с пооперационным графиком работ на агрегате обслуживания выполняется установка сменного оборудования, необходимого для обеспечения доступа персонала к люкам и отсекам ракеты-носителя «Протон-М» и космической головной части. Также проверки проходит наземная аппаратура системы управления разгонного блока «Бриз-М» и системы телеметрии стартового комплекса.

Технологические мероприятия реализуются с учетом всех принятых санитарно-эпидемиологических мер по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции.

Запуск телекоммуникационных космических аппаратов «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» запланирован в декабре со стартового комплекса площадки № 200 космодрома Байконур.

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