Российские гимнастки победили в групповом многоборье и командном первенстве на Чемпионате мира по художественной гимнастике

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 октября, в японском Китакюсю были разыграны очередные медали Чемпионата мира по художественной гимнастике.

Россиянки Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва завоевали золотые медали в групповом многоборье. В упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, а также пятью мячами россиянки набрали 88,350 балла. Второе место заняла команда Италии (86,000), «бронза» у сборной команды Беларуси (85,400).

Набранные баллы в групповом многоборье принесли нашей сборной победу в командном первенстве Чемпионата мира.

Ранее сёстры Дина и Арина Аверины завоевали семь медалей. Дина выиграла «золото» в упражнениях с мячом, обручем и булавами, а также «серебро» в упражнении с лентой. Дина стала 17-кратной чемпионкой мира, повторив рекорд Евгении Канаевой. Арина выиграла серебряные медали в упражнениях с мячом и булавой и бронзовую медаль в упражнении с лентой.

На Чемпионате мира будут разыграны ещё три комплекта наград: в индивидуальном многоборье, групповых упражнениях – пять мячей, три обруча + четыре булавы.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских гимнасток, тренерский штаб во главе с Ириной Александровной Винер-Усмановой и Всероссийскую федерацию художественной гимнастики с завоёванными медалями и желает дальнейших успехов на Чемпионате мира!

Фото: EPA-EFE/JIJI

Пресс-служба Минспорта России

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