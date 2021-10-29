Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#WorldSkills Hi-Tech#Протон-ПМ29.10.2021 19:36

Роскосмос впервые занял первое место в командном зачете на Worldskills Hi-Tech 2021

По итогам общекомандного медального зачета впервые в истории Чемпионата команда Госкорпорации «Роскосмос» заняла первое место. Команда набрала 122 балла, заняв 1 место по количеству баллов и медалей, кроме того, в категории «Юниоры» Роскосмос также стал лидером как по общему количеству медалей, так и по количеству полученных золотых медалей.

Второе место общекомандного медального зачета взяли представители Госкорпорации «Росатом» (114 баллов). Третье место — у команды Госкорпорации «Ростех» (92 балла). Четвертое и пятое места — у компаний ЕВРАЗ и СИБУР соответственно.

Госкорпорация «Роскосмос» на протяжении последних трех лет стремительно улучшает свои позиции на Чемпионате: в 2019 году сборная была представлена в 14 компетенциях и заняли третье место в общекомандном зачете, в 2020 году — 2 место в общекомандном зачете, успешно выступив в 20 компетенциях и в 2021 году наша команда впервые в истории Чемпионата соревновалась по 39 компетенциям и заняла первое место.

Сборную Роскосмоса представили 78 участников основной категории, 23 участника категории «Юниоры» и 70 экспертов-компатриотов. Кроме того, в рамках Hi-Tech 2021 впервые в России прошел Кубок по рационализации и производительности, в рамках которого был представлен проектный кейс организации Госкорпорации «Роскосмос» «Ассистент водителя», где участникам было необходимо предложить рационализацию системы точного вождения беспилотной сельскохозяйственной техникой.

Всего в рамках WorldSkills Hi-Tech-2021 в первенстве состязались 42 команды из 500 конкурсантов в 39 профессиональных компетенциях в сферах услуг, транспорта и логистики, производственных, инженерных, информационных, коммуникационных, строительных технологий. Кроме того, более 80 представителей юниорского движения Ворлдскиллс Россия выступили в соревнованиях по 9 компетенциям. Работу участников оценивали свыше 500 экспертов.

Поздравляем сборную Роскосмоса с заслуженной победой!

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WorldSkills Hi-Tech — это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди действующих специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет. Чемпионат с 2014 года ежегодно проводят в Екатеринбурге в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование».

Основная цель мероприятия — актуализировать механизмы кадрового обеспечения высокотехнологических отраслей промышленности на основе международных стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, подготовки кадров, формирования экспертных сообществ и повышения производительности труда.

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