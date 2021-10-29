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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ29.10.2021 13:28

Протон-ПМ инициировал изменения в приоритетный инвестпроект

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») выступила инициатором внесения изменений в приоритетный региональный инвестиционный проект «Создание производственного комплекса серийного изготовления двигателя РД-191 и других перспективных жидкостных ракетных двигателей», который реализуется предприятием на территории микрорайона Новые Ляды.

Корректировки касаются объёмов инвестиций в проект — они увеличились на 15 % до 12,5 млрд рублей, и выбора застройщика — им стало ООО «Новый Звёздный». Эта компания учреждена Корпорацией развития Пермского края для строительства социальных объектов в Новых Лядах. Решение о корректировках утверждено в середине октября 2021 года на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края под руководством главы региона Дмитрия Махонина.

Напомним, что цель приоритетного регионального инвестпроекта — преобразовать Новые Ляды в территорию, где гармонично сочетаются производство и технологии, наука и образование, а также организовано комфортное жизненное пространство. Проект предусматривает ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей на загородной площадке Протон-ПМ общей площадью почти 60 тысяч квадратных метров и комплексное развитие городской среды в 2022–2025 годах.

Ольга Заводская, директор ООО «Новый Звёздный»: «Сегодня предприятие организует в Новых Лядах производство ракетного двигателя нового поколения, конкурентоспособного на мировом рынке. Для нас это вызов, ведь мы должны создать в микрорайоне такое социокультурное пространство, которое будет также уникально, как двигатели производства „Протона“, и привлечёт сюда профессионалов. В декабре этого года мы планируем презентовать концепцию современного микрорайона».

По словам Ольги Заводской, особое внимание будет уделено общественной инфраструктуре, которой смогут пользоваться все жители Новых Лядов. Планируется внедрить на этой территории элементы умного города, создать сеть велодорожек, ограничить доступ в дворовые пространства для безопасности жителей, максимально сохранить существующее озеленение.

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