Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#IAC#РКС#НЦ ОМЗ#Орбитальные группировки#ДЗЗ29.10.2021 15:31

Представлены результаты взаимодействия Роскосмоса с Международной Хартией по космосу и крупным катастрофам

В рамках информирования участников Международного астронавтического конгресса (МАК) о ходе сотрудничества Госкорпорации с различными международными организациями 27 октября 2021 года Роскосмос представил на полях МАК доклад о результатах взаимодействия с Международной Хартией по космосу и крупным катастрофам (International Charter Space and Major Disasters).

Участвуя в этой организации, Роскосмос с 2013 года предоставляет международным органам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций российскую космическую информацию дистанционного зондирования Земли в интересах борьбы с последствиями глобальных природных и техногенных катастроф, а также передает в МЧС России полученную от участников Хартии иностранную космическую информацию для использования в таких целях.

Доклад «Сотрудничество Госкорпорации „Роскосмос“ и Хартии: примеры активаций, истории успеха» представил Андрей Куклин — представитель Роскосмоса и НЦ ОМЗ «Российские космические системы» (входит в состав Госкрпорации «Роскосмос») в Исполнительном Секретариате Международной Хартии. Научный центр оперативного мониторинга Земли является Оператором российских космических систем Госкорпорации «Роскосмос» и обеспечивает представление интересов российской стороны в деятельности Хартии.

В докладе были рассмотрены актуальные примеры успешного взаимодействия Роскосмоса с космическими агентствами — участниками Хартии за последние годы, включая примеры использования российских данных сторонами и участниками Хартии в ходе активаций (задействований) Хартии, а также были приведены образцы космических данных, полученных от участников Хартии и предоставленных в МЧС России для использования в ходе работ по ликвидации последствий крупных чрезвычайных ситуаций на территории России и за рубежом.

MIL OSI