Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика30.10.2021 00:05

Поздравления с днём рождения принимает Герой России, лётчик-космонавт РФ Александр Полещук

Руководство Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, лётчики-космонавты, весь коллектив ЦПК поздравляют Героя России, лётчика-космонавта РФ Александра Полещука с днём рождения и желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия, радости и успехов!

Свой космический полёт Александр Фёдорович Полещук совершил с 24 января по 22 июля 1993 года в качестве бортинженера на космическом корабле «Союз ТМ-16» и орбитальном комплексе «Мир». За время полёта Александр Полещук выполнил два выхода в открытый космос общей длительностью 9 часов 58 минут. Продолжительность космического полёта составила 179 суток.

Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1993 года за успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм Александру Фёдоровичу Полещуку было присвоено звание Героя Российской Федерации.

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