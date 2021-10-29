Павел Сниккарс: «Практика применения низкоуглеродных сертификатов уже формируется, хотя нормативное регулирование пока отсутствует»

Source: Russia Ministry of Energy

Сочи, 29 октября. Павел Сниккарс на конференции «Совета рынка» «Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Экология рынка, рынок и экология» прокомментировал доклад, подготовленный рабочей группой на «круглом столе», посвященном «зелёным» инструментам.

Низкоуглеродный сертификат – это электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии на объектах с низким углеродным следом (СЭС, ВЭС, ГЭС, АЭС). Его получение будет правом, но не обязанностью владельцев электростанций. Минэнерго разработало законопроект об обращении таких сертификатов.

«Надеюсь, что закон о низкоуглеродных сертификатах будет принят в следующем году. Необходимость в систематизации есть уже сегодня. В настоящее время хотелось бы обсуждать правоприменительную практику по вопросу оборота «зелёных» сертификатов, которая начала формироваться», – сказал замминистра.

Он подчеркнул, что одной из важных задач, которые могут быть решены благодаря закону, является введение учёта затрат компаний на сертификаты.

«Как только мы формализуем данный инструмент, появится возможность совершать соответствующее отражение понесённых затрат на сертификаты в бухгалтерском и налоговом учёте. Пока все компании, которые покупают сертификаты, отражают эти затраты за счёт чистой прибыли. В целом с принятием закона оборот таких инструментов значительно упростится», – добавил Павел Сниккарс.

28.10.2021

27 октября в Бишкеке (Киргизия) состоялось 36-е заседание Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии (КЭС ЦА).

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