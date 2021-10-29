О. Хохлова посетила ряд социальных объектов Мурома Владимирской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметила позитивную динамику в развитии города.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области посетила с рабочей поездкой родной Муром.

По словам сенатора, город на Оке сейчас переживает период развития. В частности, большое внимание уделяется модернизации спортивных сооружений. Почти сто лет назад, в 1922 году, муромские железнодорожники построили «Стадион рабочего клуба им. В.И. Ленина», ставший городской спортивной ареной в первую очередь для футбольных команд. Известно, что на нем играл Николай Гастелло, будущий лётчик и Герой Советского Союза. Об этом факте муромляне не забыли. После Великой Отечественной стадиону было присвоено имя легендарного летчика. Несколько лет назад его передали муниципалитету. После завершающейся реконструкции стадион станет современным физкультурно-оздоровительным комплексом с тренировочной базой для занятий легкой атлетикой, командно-игровыми, уличными, прикладными и техническими видами спорта.

«Легендарная арена начинает новую жизнь. Уверена, что Муром воспитает для нашей страны чемпионов по разным видам спорта. А главное, что земляки получат дополнительные возможности для занятия физической культурой», — отметила сенатор.

Ольга Хохлова посетила ряд социальных объектов Мурома Владимирской области

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Ольга Хохлова посетила ряд социальных объектов Мурома Владимирской области

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Ольга Хохлова посетила ряд социальных объектов Мурома Владимирской области

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Ольга Хохлова посетила ряд социальных объектов Мурома Владимирской области

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Ольга Хохлова посетила ряд социальных объектов Мурома Владимирской области

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Ольга Хохлова посетила ряд социальных объектов Мурома Владимирской области

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Ольга Хохлова посетила ряд социальных объектов Мурома Владимирской области

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Ольга Хохлова посетила ряд социальных объектов Мурома Владимирской области

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Ольга Хохлова посетила ряд социальных объектов Мурома Владимирской области

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Ольга Хохлова посетила ряд социальных объектов Мурома Владимирской области

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Ольга Хохлова посетила ряд социальных объектов Мурома Владимирской области

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Ольга Хохлова посетила ряд социальных объектов Мурома Владимирской области

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Следующей точкой рабочей поездки Ольги Хохловой стало здание филиала №5 городской библиотечной системы на улице Льва Толстого, где полтора месяц была открыта большая модельная библиотека. В общей сложности, на её реконструкцию и модернизацию было затрачено 7,5 млн рублей: проведен ремонт помещений, закуплена новая мебель и современное оборудование.

Теперь здесь можно будет не только почитать бумажные варианты изданий, но и получить доступ к различным электронным базам. «Библиотеки становятся центром притяжения для читателей разных поколений. Каждый здесь найдет занятие по душе», — отметила Ольга Хохлова.

Сенатор по традиции навестила ветерана Ефросинью Сумник. Во время войны она участвовала в обороне Ленинграда и «Дороги жизни», а в мирное время работала инженером путей сообщения. «Несмотря на почтенный возраст, Ефросинья Владимировна в курсе главных событий». Ольга Хохлова пожелала ей добра и здоровья.

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