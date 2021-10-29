Н. Журавлев: В проекте федерального бюджета нашли отражение многие инициативы сенаторов

Source: Russia – Council of the Federation

На особом контроле Совета Федерации вопросы детского здравоохранения, лесной отрасли, освоение Арктической зоны, отметил сенатор.

Параметры, обозначенные в законопроекте о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов, в полной мере отражают ключевые направления национальных целей развития страны, заявил заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

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Государственная Дума приняла этот документ в первом чтении.

Николай Журавлев отметил, что в проекте бюджета предусмотрена реализация приоритетных задач и мероприятий, обозначенных Президентом, нацпроектов, ключевых мероприятий госпрограмм. «Там учтены важнейшие направления социальной политики России. Это остается основой главного финансового документа страны. Важны поддержка семей с детьми, модернизация здравоохранения, реализация индивидуальных программ развития регионов», — подчеркнул сенатор.

«Мы внимательно следим за сбалансированностью региональных бюджетов, обеспечением их устойчивости, снижением долговой нагрузки. Предусмотрена индексация дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, прорабатывается вопрос стимулирования новых регионов-доноров», — сказал парламентарий.

Многие инициативы Совета Федерации, по его словам, уже нашли своё отражение в проекте бюджета. На особом контроле сенаторов — развитие детского здравоохранения, поддержка лесной отрасли, освоение Арктической зоны, повышение доступности региональных воздушных перевозок. Также в фокусе внимания вопросы модернизации региональной дорожной сети и сельских территорий, устранение цифрового неравенства. «Это те приоритетные направления, по которым предстоит работа парламентариев при подготовке бюджета ко второму чтению».

Николай Журавлев напомнил, что 6 октября в СФ состоялись парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», на которых подробно обсуждали все ключевые приоритеты.

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