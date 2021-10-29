Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный#Ангара29.10.2021 10:27

На Восточном завершён монтаж всех крупногабаритных частей пускового стола

На космодроме Восточный под руководством и контролем Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») специалисты подрядной организации «Промышленные технологии» завершили монтаж рамы пускового стола для ракеты-носителя «Ангара».

Рама состоит из 16 частей: четырёх угловых (по 43 тонны каждая), восьми средних по 23 тонны и четырёх пилонов (вес каждого составляет 52 тонны). В настоящий момент она установлена в проектное положение.

Работы по монтажу составных частей пускового стола стартовали в декабре 2020 года с металлооблицовки газохода. 23 августа к месту установки были транспортированы составные части другой рамы пускового стола: два лонжерона (вес каждого 93 тонны) и две балки весом по 49 тонн. Составные части второй рамы были установлены в проектное положение в начале октября.

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